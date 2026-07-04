Kubu Ruben Onsu Persilakan Sarwendah Buka Fakta di Sidang Hak Asuh Anak

jpnn.com, JAKARTA - Pihak Sarwendah menyatakan akan menyiapkan bukti-bukti dan fakta untuk dihadirkan dalam sidang gugatan hak asuh anak yang akan datang.

Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, mengaku tidak mempermasalahkan jika pihak Sarwendah ingin mengungkap fakta-fakta baru dalam persidangan.

Menurut Minola, hal itu sah dilakukan selama bukti yang diajukan berkaitan langsung dengan perkara hak asuh anak.

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"Enggak ada masalah silakan kuasa hukum S mengungkap fakta-fakta, silakan. Sepanjang fakta-fakta itu berkaitan dengan masalah anak ya, berkaitan dengan masalah kenapa anak-anak tidak diberikan bertemu berkumpul bersama dengan ayahnya seperti apa yang disepakati," ujar Minola Sebayang dalam wawancara melalui Zoom, Jumat (3/7).

Dia menegaskan, persidangan kali ini seharusnya tidak lagi menjadi ajang untuk saling menyerang karakter atau mengungkap kekurangan masing-masing pihak.

Karena itu, pihaknya akan menolak apabila bukti yang diajukan tidak berkaitan dengan kepentingan anak.

"Tetapi seperti yang saya katakan, kami akan tolak jika bukti-bukti itu tidak mengarah kepada kepentingan yang berkaitan dengan masalah anak begitu lho. Karena ini bukan lagi materi pembuktian untuk menyerang karakter dan kekurangan para pihak, karena itu sudah selesai pada waktu gugatan perceraian," tegas Minola.

Lebih lanjut, Minola mengungkapkan pihaknya juga telah mengantongi sejumlah bukti yang siap dipaparkan dalam persidangan.