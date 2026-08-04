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JPNN.com - Nasional - Hukum

Kubu Sudewo Soroti Hubungan Penyidik KPK dengan Eks Bupati Pati Haryanto

Selasa, 04 Agustus 2026 – 12:00 WIB
Kubu Sudewo Soroti Hubungan Penyidik KPK dengan Eks Bupati Pati Haryanto - JPNN.COM
Ilustrasi KPK. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, SEMARANG - Tim penasihat hukum Bupati Pati nonaktif Sudewo menyoroti identitas salah satu penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang lanjutan dugaan korupsi pengisian perangkat desa di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (3/8).

Hal itu mencuat saat kuasa hukum menggali proses pemeriksaan terhadap saksi Kepala Desa Tamansari, Gus Amin.

Dalam persidangan, Gus Amin mengaku telah tiga kali menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK.

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Pemeriksaan terakhir, menurutnya, dilakukan oleh penyidik bernama Rosa Purwobekti.

Kuasa hukum kemudian menanyakan apakah saksi mengenal penyidik tersebut sebelum pemeriksaan. Gus Amin menjawab tidak mengenalnya.

Pertanyaan berlanjut ketika kuasa hukum menyinggung informasi yang beredar bahwa penyidik tersebut merupakan kerabat mantan Bupati Pati Haryanto.

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“Kabarnya beliau adalah ponakan kandung mantan Bupati, betul?” tanya kuasa hukum.

“Kabarnya seperti itu,” jawab Gus Amin.

Tim penasihat hukum Bupati Pati nonaktif Sudewo menyoroti identitas salah satu penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

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TAGS   sudewo  Penyidik KPK  Bupati Pati  korupsi 
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