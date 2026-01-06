Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

Kuburan Band Klarifikasi Lagu Tak Diberi Tulang Lagi yang Bikin Heboh

Selasa, 06 Januari 2026 – 15:15 WIB
Kuburan Band Klarifikasi Lagu Tak Diberi Tulang Lagi yang Bikin Heboh - JPNN.COM
Band Kuburan. Foto: Dok. Kuburan

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik, Kuburan Band memberi klarifikasi soal lagu berjudul Tak Diberi Tulang Lagi yang heboh di media sosial.

Band horor-komedi asal Bandung itu membantah memiliki dan merilis lagu Tak Diberi Tulang Lagi.

Klarifikasi diungkapkan oleh personel Kuburan Band, Resa melalui akun miliknya di Instagram.

Baca Juga:

Dia memastikan bahwa Tak Diberi Tulang Lagi bukan karya Kuburan Band.

Menurutnya, lagu tersebut merupakan hasil AI atau kecerdasan buatan yang dibikin oleh pihak tidak bertanggung jawab.

"Boleh bantu viralkan, lagu baru Kuburan yang berjudul AJENG, bukan lagu yang viral di TikTok yang hoaks, karena itu lagu AI," ungkap Resa Kuburan Band.

Baca Juga:

Diketahui, lagu Tak Diberi Tulang Lagi jadi perbincangan di media sosial, khususnya TikTok.

Lagu tersebut disebut-sebut sebagai balasan atas single terbaru dari band Slank, Republik Fufufafa.

Grup musik, Kuburan Band memberi klarifikasi soal lagu berjudul Tak Diberi Tulang Lagi yang heboh di media sosial.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kuburan Band  Band Kuburan  Slank  Tak Diberi Tulang Lagi 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp