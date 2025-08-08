Kuburan Jadi Salah Satu Tujuan Madura United Sebelum Menjamu Persis Solo

jpnn.com - SUMENEP - Skuad Madura United menziarahi makam Kiai Bahaudin Mudhary di Sumenep pada Kamis (7/8) atau dua hari sebelum Lulinha dan kawan-kawan menjamu Persis Solo pada pekan ke-1 BRI Super League di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan (SGMRP) Pamekasan.

Presiden Madura United Achsanul Qosasi mengatakan ziarah ke makam Kiai Bahaudin -ulama Madura, itu sekaligus mengenalkan budaya kepada para pemain, pelatih, serta seluruh ofisial.

“Ini salah satu cara kami untuk mengenalkan budaya Madura kepada semua pemain, termasuk pemain asing, yang tadi juga ikut berdoa menurut keyakinan masing-masing. Mereka sebentar lagi akan berjuang untuk mengharumkan nama Madura di BRI Super League," ujar AQ, sapaan Achsanul.

Sebelum berziarah, rombongan Madura United juga sempat berkunjung ke Universitas Bahaudin Mudhary (UNIBA) Madura sekaligus menandatangani kerja sama antara perguruan tinggi itu dengan PT. Polana Bola Madura Bersatu sebagai badan hukum tim berjuluk Laskar Sape Kerrab ini.

Setelah berziarah, rombongan Madura United langsung bertolak ke Pamekasan dengan jarak tempuh sekitar satu jam. Mereka mematangkan persiapan menjamu Persis Solo. (il/jpnn)

Jadwal Pekan ke-1 BRI Super League

