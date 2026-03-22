JPNN.com - Dahlan Iskan

Kubus Kubik

Minggu, 22 Maret 2026 – 10:49 WIB
Kubus Kubik - JPNN.COM
Dahlan Iskan. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com - BUKAN hanya Neom yang direvisi. Juga MBG --ups, proyek Kubus. Kalau neom sudah telanjur dimulai, Kubus baru tingkat hamil. Lalu kelihatannya akan digugurkan.

Waktu saya mampir ke Buraidah dan Riyadh tahun lalu, sebenarnya ada yang ingin lebih saya lihat: Proyek Kubus. Ternyata, waktu itu, proyek tersebut belum dimulai.

Kini menjadi mungkin tidak akan pernah dimulai.

Baca Juga:

Seperti juga Neom, Proyek Kubus direncanakan akan menjadi yang terhebat di planet ini: belum pernah ada bangunan seperti itu, yakni gedung berbentuk kubus. Ukurannya: 400 x 400 x 400. Lebar dan panjangnya empat kali lapangan sepak bola. Pun tingginya.

Itu akan seperti Kakbah dalam ukuran yang raksasa bengkak. Lokasinya di Riyadh, ibu kota Arab Saudi.

Kelihatannya proyek ini termasuk yang dibatalkan pembangunannya. Setidaknya ditunda. Tidak harus termasuk yang selesai di tahun 2030.

Baca Juga:

Memang itu masuk Visi 2030 Saudi, tapi terlalu banyak rintangan.

Nama proyek ini, dalam bahasa Arab disebut Al Mukaab. Dalam bahasa Inggris: The Cube. Lokasi tepatnya di New Murabba --kawasan baru di kota Riyadh.

Proyek Kubus direncanakan akan menjadi yang terhebat di planet ini: belum pernah ada bangunan seperti itu.

BERITA DAHLAN ISKAN LAINNYA:

