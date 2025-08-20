Kue Galamai Kuansing Ikut Meriahkan Festival Pacu Jalur di Tepian Narosa

Rabu, 20 Agustus 2025 – 12:47 WIB

jpnn.com, KUANSING - Tidak hanya menyajikan kemeriahan perlombaan perahu tradisional, Festival Pacu Jalur di Tepian Narosa, Kuantan Singingi, juga dimeriahkan dengan kehadiran beragam kuliner daerah.

Salah satunya adalah kue galamai, makanan tradisional Kuansing yang selalu menjadi primadona setiap perhelatan besar.

Kue galamai, yang sekilas mirip dodol atau jenang, terbuat dari campuran tepung beras ketan, gula aren, dan santan.

“Proses pembuatannya membutuhkan waktu lumayan lama supaya bisa teksturnya kenyal,” kata salah satu pedagang bernama Ayu, Rabu (20/8).

Di sepanjang kawasan Tepian Narosa, tampak pedagang kue galamai berjajar rapi dengan lapak sederhana.

Aneka olahan dibungkus dengan daun pisang hingga anyaman daun kelapa, menambah daya tarik tradisional sekaligus menjaga cita rasa khasnya.

Ayu mengatakan bahwa festival pacu jalur menjadi momen penting untuk meningkatkan penjualan galamai.

“Saya mengajak semua yang hadir untuk membeli dan membawa pulang sebagai oleh-oleh khas Kuansing,” ujarnya.