JPNN.com - Nasional - Hukum

KUHP Baru, Pakar Hukum Mengulas soal Pidana Kerja Sosial

Selasa, 06 Januari 2026 – 13:05 WIB
KUHP Baru, Pakar Hukum Mengulas soal Pidana Kerja Sosial - JPNN.COM
Pidana Kerja Sosial diterapkan bagi pelaku tindak pidana dengan ancaman hukuman di bawah 5 tahun penjara. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - PURWOKERTO – Penerapan pidana kerja sosial dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat sekaligus efek jera bagi pelaku tindak pidana.

Demikian dikatakan Pakar Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Prof Hibnu Nugroho.

Guru Besar Fakultas Hukum Unsoed ini mengatakan pidana kerja sosial merupakan bagian dari paradigma baru hukum pidana yang tidak lagi berorientasi pada pembalasan semata, melainkan mengedepankan rehabilitasi, perbaikan perilaku, dan kemanfaatan sosial.

Baca Juga:

"Ini langkah bagus dalam pembaruan hukum pidana. Orientasinya sekarang rehabilitasi dan perbaikan, bahkan kalau bisa sampai restitusi. Kerja sosial adalah bagian dari upaya perbaikan itu," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (6/1).

Hibnu mengatakan pidana kerja sosial diterapkan bagi tindak pidana dengan ancaman hukuman di bawah lima tahun penjara.

Dikatakan, kebijakan tersebut juga ditujukan untuk mengurangi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan yang selama ini menjadi persoalan struktural.

Baca Juga:

"Pidana-pidana yang ancamannya kurang dari lima tahun itu bisa diterapkan kerja sosial. Salah satu tujuannya jelas, mengurangi over kapasitas di lapas," katanya.

Dia mengatakan pelaksanaan pidana kerja sosial dapat dilakukan di berbagai fasilitas publik, seperti rumah sakit, jalan, terminal, maupun ruang-ruang publik lain yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

KUHP baru mengatur mengenai pidana kerja sosial, simak penjelasan Pakar Hukum Prof Hibnu Nugroho.

