JPNN.com - Entertainment - Musik

Kuil Buddha di Busan Siapkan Penginapan untuk Penggemar BTS

Sabtu, 23 Mei 2026 – 17:23 WIB
Foto terbaru untuk comeback BTS yang diunggah melalui media sosial. X. ANTARA/X-@bts_bighit/am.

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah kuil Buddha di Busan, Korea Selatan, dan wilayah sekitarnya akan membuka fasilitas penginapan bagi penggemar grup K-pop BTS yang akan menghadiri rangkaian tur dunia mereka pada Juni 2026.

Korps Kebudayaan Buddhisme Korea menyebut konser BTS di Busan menjadi daya tarik budaya besar yang diperkirakan mendatangkan penggemar dari berbagai negara.

“Konser BTS di Busan merupakan daya tarik budaya utama bagi penggemar dari seluruh dunia,” kata Korps Kebudayaan Buddhisme Korea dalam pernyataan resmi yang dikutip Kantor Berita Yonhap, Jumat (22/5).

Program tersebut melibatkan sejumlah kuil di Busan dan daerah sekitar, di antaranya Kuil Beomeo, Kuil Naewonjeong, Kuil Hongbeop, dan Kuil Seonam di Busan.

Selain itu, Kuil Seongju dan Kuil Daegwang di Changwon, Kuil Tongdo di Yangsan, serta Kuil Pyochung di Miryang juga ikut menyediakan fasilitas penginapan bagi para pengunjung.

Langkah tersebut diambil setelah konser BTS yang dijadwalkan berlangsung pada 12-13 Juni memicu lonjakan harga akomodasi di Busan, sekitar 330 kilometer tenggara Seoul.

Kenaikan tarif hotel yang dinilai tidak wajar sempat memicu keluhan dari para penggemar yang kesulitan mendapatkan tempat menginap dengan harga terjangkau.

Melalui program ini, kuil-kuil peserta akan menyediakan ruang inap dan fasilitas lain bagi pengunjung secara gratis maupun dengan biaya murah selama periode konser berlangsung.

