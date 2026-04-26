Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Kukuhkan Forum PRB, Wali Kota Tangerang Tekankan Kolaborasi Hadapi Dampak Perubahan Iklim

Minggu, 26 April 2026 – 19:20 WIB
Wali Kota Tangerang, Sachrudin, saat menghadiri Pelantikan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) sekaligus Peringatan Hari Kesiapsiagaan Nasional 2026 di bantaran Sungai Cisadane, Minggu (26/04/2026), bersama Wakil Wali Kota dan jajaran Forkopimda. Foto: source for jpnn

jpnn.com, KOTA TANGERANG - Wali Kota Tangerang Sachrudin menegaskan bahwa kesiapsiagaan merupakan fondasi utama dalam melindungi masyarakat dari potensi bencana yang kian meningkat akibat perubahan iklim dan perkembangan kawasan perkotaan.

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Pelantikan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) sekaligus Peringatan Hari Kesiapsiagaan Nasional 2026 yang digelar di bantaran Sungai Cisadane, Minggu (26/4/2026). Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota hadir bersama Wakil Wali Kota dan jajaran Forkopimda Kota Tangerang.

Dalam arahannya, Sachrudin menekankan bahwa FPRB memiliki peran strategis sebagai motor penggerak kolaborasi lintas sektor. Ia berharap forum ini mampu membangun kesadaran kolektif untuk bersiap menghadapi ancaman, bukan sekadar bertindak saat bencana sudah melanda

“Kita tidak boleh menunggu. Kesiapsiagaan harus dibangun dari sekarang, dimulai dari lingkungan terkecil,” tegasnya.

Menurutnya, risiko seperti banjir, genangan, hingga cuaca ekstrem memang tidak dapat dihindari sepenuhnya, namun dampaknya dapat ditekan melalui langkah yang terencana dan kolaboratif.

“Makin kita siap, insya Allah makin kecil dampak yang ditimbulkan,” ujarnya.

Ia menambahkan, FPRB harus mampu menjadi penghubung berbagai unsur pentahelix, meliputi pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat untuk memperkuat ketangguhan kota secara menyeluruh.

“FPRB harus hadir sebagai penggerak, memastikan kesiapsiagaan menjadi budaya bersama,” lanjutnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Forum Pengurangan Risiko Bencana  Forum PRB  Wali Kota Tangerang  Perubahan iklim 
JPNN VIDEO

JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp