Kuliah Jurusan Psikologi, Dewi Perssik: Buat Aku Sendiri

Sabtu, 30 Mei 2026 – 21:21 WIB
Dewi Perssik di kediamannya kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Jumat (6/6). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi dangdut Dewi Perssik ternyata sedang menempuh perkuliahan dengan mengambil jurusan Psikologi.

Dia mengatakan bahwa keputusannya untuk kuliah bukan sekadar demi meraih gelar.

Perempuan yang karib disapa Depe itu ternyata ingin belajar mengenal dirinya sendiri sekaligus menjadi ibu yang lebih baik.

"Aku ambil jurusan Psikologi. Buat aku sendiri, buat anakku sendiri, karena kan intinya lebih mengenal diri aku sendiri, dan bagaimana cara aku bersikap, bagaimana caranya aku bisa mendidik anak aku secara parenting," ungkap Dewi Perssik di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Mantan istri Aldi Taher itu menjalani perkuliahan di tengah kesibukan sebagai seorang aktris sekaligus penyanyi.

Meski sempat merahasiakan, Dewi Perssik memastikan bahwa keputusannya kuliah mendapat dukungan dari keluarga.

"Jadi, sebelumnya orang tuaku, keluargaku enggak ada yang tahu aku kuliah. Ya pas tahu, 'memang kamu ada waktu Nak?', begitu," ucap pelantun Mimpi Manis itu.

Dewi Perssik menyebut teman-teman kuliah juga sempat tidak mengetahui identitas dirinya yang memakai jubah saat di kelas.

