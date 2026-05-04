Kuliah Online di Universitas Terbuka, Biaya Terjangkau dan Kualitas PJJ Terbaik

jpnn.com - JAKARTA - Kuliah online menjadi pilihan yang dibutuhkan saat ini, karena memberikan akses pendidikan lebih luas dan efisien. Sistem ini memungkinkan masyarakat untuk tetap melanjutkan pendidikan tinggi dengan cara yang lebih sesuai dengan ritme hidup modern.

"Di era digital, belajar tidak lagi harus selalu dilakukan dengan cara lama. Teknologi telah mengubah banyak hal, termasuk cara orang mengakses ilmu, mengikuti perkuliahan, dan membangun masa depan," kata Rektor Universitas Terbuka (UT) Ali Muktiyanto, Senin (4/5).

Oleh karena itu, kuliah online semakin dipilih oleh banyak orang. Bagi pekerja, kuliah online memberi ruang untuk tetap belajar tanpa harus meninggalkan pekerjaan. Bagi masyarakat yang tinggal jauh dari kampus, kuliah online membuka akses pendidikan yang sebelumnya terasa sulit dijangkau.

"Di tengah kebutuhan tersebut, Universitas Terbuka hadir sebagai jawaban yang nyata," kata Rektor Ali.

Sebagai kampus negeri, Universitas Terbuka sejak awal telah mengusung sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh. Karena itu, UT dikenal sebagai pionir kuliah online di Indonesia. Posisi ini bukan lahir karena mengikuti tren, melainkan karena sejak awal Universitas Terbuka memang dibangun untuk membuka akses pendidikan tinggi seluas-luasnya bagi masyarakat.

Ketika hari ini banyak orang membicarakan pentingnya kuliah online, Universitas Terbuka sudah lebih dulu menjalankan sistem tersebut secara konsisten. Hal ini membuat Universitas Terbuka memiliki posisi yang kuat dalam dunia pendidikan tinggi Indonesia, khususnya sebagai kampus negeri yang identik dengan kuliah online.

Dengan pengalaman panjang dalam pembelajaran jarak jauh (PJJ), Universitas Terbuka bukan hanya relevan, tetapi juga memiliki fondasi yang kuat dalam sistem pendidikan modern.

Kepercayaan masyarakat terhadap Universitas Terbuka juga terlihat dari jumlah mahasiswanya yang sangat besar.