JPNN.com - Nasional - Humaniora

Kuliah Umum di SNU, Ibas Tekankan Pentingnya Sinergi Kreativitas Generasi Muda

Selasa, 28 April 2026 – 19:51 WIB
Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), memberikan kuliah umum di Seoul National University (SNU). Foto: dok MPR RI

jpnn.com, SEOUL - Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), memberikan kuliah umum di Seoul National University (SNU), salah satu institusi pendidikan paling prestisius di dunia.

Kegiatan ini dihadiri oleh Dean Graduate School of International Studies (GSIS), para profesor, dosen, serta mahasiswa S1 dan S2, termasuk mahasiswa Indonesia dan Korea Selatan.

Ibas menyampaikan apresiasi atas kesempatan untuk berbagi gagasan di hadapan civitas akademika SNU.

Menurut dia, pentingnya saling mengenal untuk membangun kepedulian dan kerja sama lintas negara.

Namun, menurutnya, kekuatan utama masa depan bukan hanya terletak pada teknologi, melainkan pada manusia—khususnya generasi muda.

“Generasi muda bukan sekadar pewaris masa depan, tetapi perancang masa depan itu sendiri,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Demokrat tersebut di hadapan para peserta kuliah umum.

Dia menyoroti besarnya potensi generasi Z dan Alpha sebagai kekuatan global baru, yang didukung oleh kreativitas, inovasi, dan kemampuan memanfaatkan teknologi digital.

Ibas menyebut munculnya creator economy sebagai era baru. Ide dan kreativitas menjadi modal utama menggantikan sumber daya tradisional.

TAGS   MPR RI  Ibas  Seoul National University 
