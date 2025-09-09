Kuliner Indonesia Harus Masuk Dalam Rantai Pasar Global

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Ekonomi Kreatif (Ekraf) Teuku Riefky Harsya memberikan apresiasi tinggi terhadap penyelenggaraan Golden Swirl Awards 2025. Ajang penghargaan bagi pelaku industri dessert tersebut dinilai sebagai bagian dari upaya mendorong ekonomi kreatif menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru.

“Kami ingin mengapresiasi acara Golden Swirl Award 2025 yang terselenggara sangat luar biasa dari Indonesia Dessert Week. Terima kasih atas inisiatifnya untuk terus mengangkat makanan-makanan Indonesia, khususnya dessert ke pasar global,” ujar Menteri Riefky dalam sambutannya di La Moda, Plaza Indonesia, Jakarta, pada Senin (8/9).

Ia menambahkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan chef diharapkan dapat membawa dampak positif dan berpartisasi dalam mendorong ekonomi kreatif.

“Kehadiran Kementerian Ekraf tentu memberi semangat kolaborasi antar pemerintah, lintas kementerian, para pengusaha, dan chef yang hasilnya diharapkan bisa membawa dampak serta berpartisipasi dalam mendorong ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional,” tuturnya.

Acara yang merupakan puncak dari Jakarta Dessert Week ini memberikan penghargaan dalam 13 kategori kepada para pelaku usaha dessert di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah Kategori Traditional Indonesian Dessert Shop of The Year yang diraih oleh Kari Umbi, Modern Indonesian Dessert Shop of The Year oleh Fin’s Recipe, dan Lifetime Achievement Award yang diberikan kepada Chef Yongki Gunawan.

Subsektor kuliner menjadi kontributor terbesar PDB ekraf dengan share mencapai 42 persen pada tahun 2024. Acara seperti Golden Swirl Awards tidak hanya merayakan kreativitas kuliner, tetapi juga memperkuat citra Jakarta sebagai destinasi gastronomi dan mendukung pariwisata berkelanjutan. (tan/jpnn)