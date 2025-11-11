Kumamoto Masters 2025 Jadi Panggung Uji Mental dan Performa Pebulu Tangkis Indonesia

Selasa, 11 November 2025 – 17:00 WIB

jpnn.com - PBSI menurunkan kombinasi pemain muda dan senior pada ajang Kumamoto Masters 2025.

Turnamen BWF Super 500 itu akan digelar di Kumamoto Prefectural Gymnasium pada 11-16 November.

Target untuk Pemain Muda

Kumamoto Masters 2025 menjadi momentum penting bagi pebulu tangkis Indonesia untuk menguji konsistensi sekaligus mengumpulkan poin.

Selain itu, PBSI ingin memberi kesempatan bagi pemain muda yang tengah menunjukkan progres positif.

"Saya menginginkan Alwi (Farhan), Ubed (Zaki Ubaidillah), dan Dhinda (Ni Kadek Dhinda) bisa memperlihatkan performa terbaiknya dan mengalahkan pemain unggulan," ucap Kabid Binpres PBSI Eng Hian.

Ujian Mental di Turnamen Level Elite

Kumamoto Masters 2025 juga menjadi arena bagi pemain muda untuk menguji mental dan strategi mereka di turnamen level elite.

"Saya ingin melihat bagaimana kesiapan mereka dalam menghadapi tekanan dan mempertahankan performa mereka di level super 500 ini," tambahnya.

Kembalinya Sejumlah Pemain Senior

Tak hanya fokus ke pemain muda, PBSI juga menaruh harapan kepada sejumlah pemain senior seperti Gregoria Mariska Tunjung dan Apriani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti agar bisa kembali ke perfoma terbaiknya.