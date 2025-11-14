Kumamoto Masters 2025: Singkirkan Wakil Tuan Rumah, Gregoria Fokus Hadapi Ancaman Taiwan

Jumat, 14 November 2025 – 16:00 WIB

jpnn.com - Gregoria Mariska Tunjung sukses merebut tiket semifinal Kumamoto Masters 2025 setelah menaklukkan wakil tuan rumah Asuka Takahashi.

Berlaga di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Jepang, Jumat (14/11/2025), Jorji -sapaan Gregoria- menang lewat pertarungan rubber game dengan skor 16-21, 21-14, 21-13.

Kemenangan Dramatis

Kemenangan ini memastikan tunggal putri kelahiran Wonogiri itu melaju ke semifinal dan menjaga asa untuk merebut gelar di Negeri Sakura.

Selepas pertandingan, Jorji tidak menutupi bahwa pertarungan kali ini sangat menguras tenaga.

Pemain berusia 26 tahun itu mengakui Asuka tampil ulet, agresif, dan membuatnya kesulitan menciptakan poin.

"Bukan pertandingan yang mudah. Lawan bermain baik dan tidak gampang bagi saya untuk mendapat poin."

"Asuka adalah pemain yang cukup kuat dan ulet. Senang dan berharap semoga besok bisa lebih baik lagi," ucap Jorji.

Dukungan Publik Jepang

Meski menghadapi wakil tuan rumah, Jorji justru merasa atmosfer Kumamoto bukan tekanan, melainkan energi positif.