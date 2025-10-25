Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Kumpul Gelar C4C Summit 2025, Fokus Atasi Missing Middle di Asia Tenggara

Sabtu, 25 Oktober 2025 – 06:24 WIB
Kumpul Gelar C4C Summit 2025, Fokus Atasi Missing Middle di Asia Tenggara - JPNN.COM
Penggerak ekosistem inovasi dan kewirausahaan asal Indonesia, Kumpul menggelar Connect for Change (C4C) Summit 2025 di Jakarta. Foto: Tim Kumpul

jpnn.com, JAKARTA - Penggerak ekosistem inovasi dan kewirausahaan asal Indonesia, Kumpul menggelar Connect for Change (C4C) Summit 2025 di Jakarta.

Ajang ini mempertemukan lebih dari 500 tokoh pemikir dari seluruh kawasan Asia-Pasifik untuk membahas tantangan pertumbuhan paling mendesak di Asia Tenggara, Missing Middle.

"Missing Middle" merujuk pada kesenjangan pendanaan yang dihadapi oleh Small Growing Businesses (SGBs) atau Usaha Menengah Awal di Asia Tenggara.

Baca Juga:

Di kawasan ini, terdapat sekitar 71 juta SGBs yang mencakup 97% dari seluruh entitas usaha.

Namun, kurang dari 30% SGBs memiliki akses ke pembiayaan formal, menciptakan kesenjangan pendanaan tahunan lebih dari USD 300 miliar.

Usaha-usaha ini terlalu besar untuk mikrofinansial, tetapi dinilai terlalu berisiko bagi modal ventura.

Baca Juga:

Selain itu, SGBs juga menghadapi tantangan lain seperti infrastruktur digital yang terfragmentasi, kesiapan lintas batas yang terbatas, serta adaptabilitas tenaga kerja yang masih rendah.

Menyadari tantangan tersebut, Kumpul membangun Connect for Change (C4C) Summit 2025 sebagai platform regional untuk mengubah permasalahan bersama menjadi solusi yang terkoordinasi.

Connect for Change (C4C) Summit 2025 di Jakarta membahas tantangan pertumbuhan paling mendesak di Asia Tenggara, Missing Middle.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kewirausahaan  Asia Tenggara  C4C Summit 2025  KUMPUL 
BERITA KEWIRAUSAHAAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp