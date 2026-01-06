Kumpulkan Jajaran Kabinet, Ini Alasan Prabowo Gelar Retret di Hambalang

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menggelar retret atau pembekalan untuk para menteri di kediamannya, di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Selasa (6/1).

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Prabowo mengundang seluruh jajaran Kabinet Merah Putih untuk mengikuti pengarahan.

Pada awal tahun, setelah melantik para menteri, Prabowo mengadakan retret di Akademi Militer di Magelang selama beberapa hari.

“Dan sebenarnya beliau menghendaki secara rutin juga akan melaksanakan retret, tetapi melihat situasi dan kondisi untuk tahun ini retret-nya dilaksanakan di Hambalang,” ucap Pras di Hambalang.

Dia menjelasan bahwa makna retret bagi Prabowo sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan ialah memberikan pengarahan kepada seluruh jajaran kabinet.

“Dan tentunya diawali dengan melakukan evaluasi terhadap seluruh program, kinerja pemerintah selama satu tahun masa kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka,” jelasnya.

Pras menuturkan bahwa Prabowo akan turut mengevaluasi berbagai program yang telah dilaksanakan selama masa kepemimpinannya satu tahun terakhir.

“Jadi, seluruh kementerian nanti akan dilakukan evaluasi, termasuk mendengarkan laporan perkembangan selama satu tahun sejauh mana program-program tersebut berjalan,” tutur Pras. (mcr4/jpnn)



