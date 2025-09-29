Kumpulkan Menteri, Prabowo Perintahkan Perbaikan MBG Setelah Marak Kasus Keracunan

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto diketahui memanggil sejumlah menteri ke kediamannya di Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Minggu (28/9).

Salah satu agenda dalam rapat tersebut adalah membahas masalah Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan menjadi sorotan karena kasus keracunan.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa sejak pulang dari luar negeri pada Sabtu (27/9), Prabowo memang langsung mengadakan rapat khusus mengenai masalah MBG.

“Beliau langsung memberikan petunjuk-petunjuk terhadap perbaikan-perbaikannya,” ucap Prasetyo.

“Sehingga hari ini dipimpin oleh Menko Pangan kami mengadakan rapat di Kementerian Kesehatan untuk tadi bahwa yang paling utama adalah keselamatan anak-anak kita,” lanjutnya.

Para menteri pun kemudian melaporkan hasil rapat mereka kepada Prabowo termasuk rencana perbaikan MBG ke depannya.

“Rencana perbaikan ke depan terhadap tata kelola,” kata dia.