Kumpulkan Ratusan Kader, Gerindra Kota Serang Gelar Konsolidasi Akhir Tahun

jpnn.com, SERANG - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kota Serang menggelar konsolidasi akhir tahun, Sabtu (27/12).

Ketua DPC Partai Gerindra Kota Serang Budi Rustandi mengatakan konsolidasi akhir tahun dimaksudkan untuk memperkuat soliditas semua kader.

"Jadi, intinya dari kegiatan konsolidasi akhir tahun untuk memperkuat soliditas kader-kader Partai Gerindra di Kota Serang," ucap Budi kepada JPNN.com, Sabtu (27/12).

Dia mengungkapkan terdapat pesan khusus yang disampaikan kepada ratusan kader untuk sama-sama mengedukasi masyarakat.

"Mereka bisa membantu saya dalam rangka mengedukasi maupun memberikan masukan yang nantinya semua akan ditampung," ujar dia.

Budi yang juga menjabat sebagai wali Kota Serang menuturkan guna menyukseskan program tentunya harus diperjuangkan secara bersama-sama.

Baca Juga: Gerindra NTB Dorong Seluruh Kader Jadi Pelopor Gerakan Antinarkoba

"Itu saja pesan yang disampaikan kepada semua kader untuk bahu-membahu membantu program pemerintah pusat, Provinsi Banten, dan Kota Serang," ungkap dia.

Sekretaris DPC Partai Gerindra Kota Serang Saipullah Jueng menambahkan kurang lebih ada sekitar 500 kader yang mengikuti acara konsilidasi akhir tahun.