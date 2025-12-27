Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Parpol

Kumpulkan Ratusan Kader, Gerindra Kota Serang Gelar Konsolidasi Akhir Tahun

Sabtu, 27 Desember 2025 – 16:50 WIB
Kumpulkan Ratusan Kader, Gerindra Kota Serang Gelar Konsolidasi Akhir Tahun - JPNN.COM
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kota Serang menggelar konsolidasi akhir tahun, Sabtu (27/12). Foto: Abdul Malik Fajar/JPNN.com

jpnn.com, SERANG - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kota Serang menggelar konsolidasi akhir tahun, Sabtu (27/12).

Ketua DPC Partai Gerindra Kota Serang Budi Rustandi mengatakan konsolidasi akhir tahun dimaksudkan untuk memperkuat soliditas semua kader.

"Jadi, intinya dari kegiatan konsolidasi akhir tahun untuk memperkuat soliditas kader-kader Partai Gerindra di Kota Serang," ucap Budi kepada JPNN.com, Sabtu (27/12).

Baca Juga:

Dia mengungkapkan terdapat pesan khusus yang disampaikan kepada ratusan kader untuk sama-sama mengedukasi masyarakat.

"Mereka bisa membantu saya dalam rangka mengedukasi maupun memberikan masukan yang nantinya semua akan ditampung," ujar dia.

Budi yang juga menjabat sebagai wali Kota Serang menuturkan guna menyukseskan program tentunya harus diperjuangkan secara bersama-sama.

Baca Juga:

"Itu saja pesan yang disampaikan kepada semua kader untuk bahu-membahu membantu program pemerintah pusat, Provinsi Banten, dan Kota Serang," ungkap dia.

Sekretaris DPC Partai Gerindra Kota Serang Saipullah Jueng menambahkan kurang lebih ada sekitar 500 kader yang mengikuti acara konsilidasi akhir tahun.

Konsolidasi akhir tahun dijadikan ajang evaluasi kepengurusan DPC Partai Gerindra Kota Serang.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   konsolidasi akhir tahun Gerindra  Gerindra Serang  DPC Gerindra Kota Serang  Kader Partai Gerindra 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp