Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Kunci Agar Rupiah Perkasa di Tengah Ekonomi AS Melemah

Sabtu, 25 Oktober 2025 – 20:00 WIB
Kunci Agar Rupiah Perkasa di Tengah Ekonomi AS Melemah - JPNN.COM
Ilustrasir yang rupiah dan dollar USD Ilustrasi Foto: ANTARA/Muhammad Adimaja

jpnn.com, JAKARTA - Ekonom Universitas Binawan, Farouk Abdullah Alwyni memberikan sejumlah masukan konstruktif kepada Pemerintah terkait upaya memperkuat memperkuat nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Farouk mendesak pemerintah memanfaatkan momentum pelemahan ekonomi Amerika Serikat (AS) sebagai peluang memperkuat nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Salah satu caranya, Pemerintah diminta mendorong realisasi Memorandum of Understanding (MoU) dengan China untuk menggunakan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan bilateral.

Baca Juga:

Menurut Farouk, langkah ini perlu diperluas ke negara-negara lain yang menjadi mitra dagang utama Indonesia.

Selain itu, Pemerintah dinilai perlu memberikan insentif yang menarik bagi para eksportir agar hasil ekspor dalam bentuk USD dapat dikonversi ke mata uang rupiah.

Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan pasokan valuta asing di dalam negeri dan memperkuat nilai tukar rupiah.

Baca Juga:

Lebih lanjut, Farouk menekankan pentingnya menciptakan iklim investasi kondusif untuk menarik lebih banyak investasi asing langsung (FDI) ke Indonesia.

Iklim investasi yang baik akan meningkatkan permintaan terhadap rupiah dan memperkuat nilai tukarnya.

Insentif ekspor dan iklim investasi kondusif, kunci memperkuat rupiah di tengah ekonomi AS yang melemah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   rupiah  USD  Ekonomi  as  investasi 
BERITA RUPIAH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp