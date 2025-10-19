Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Kunci dari 5 Kemenangan Beruntun Persita Ada di Ruang Ganti

Minggu, 19 Oktober 2025 – 10:00 WIB
Kunci dari 5 Kemenangan Beruntun Persita Ada di Ruang Ganti - JPNN.COM
Pelatih Persita Tangerang Carlos Pena. Foto: dok.persitafc.com

jpnn.com - KABUPATEN TANGERANG - Si Pendekar Cisadane Persita Tangerang menjadi buah bibir, setidaknya hingga pekan ke-9 BRI Super League.

Tim yang kini diracik Carlos Pena itu membukukan lima kemenangan beruntun.

Pada pekan ke-9, menjamu PSIM Yogyakarta di Indomilk Arena, Jumat (17/10), Persita menang 4-0.

Baca Juga:

Sebelum menundukkan PSIM, Persita juga menang dari Semen Padang, Persib Bandung, Persijap Jepara, dan PSM Makassar.

Baca Juga:

Pelatih Carlos Pena pun membuka kunci keberhasilan timnya mengukir lima kemenangan beruntun.

"Kami memiliki ruang ganti yang bagus, komunikasi, dan pemain siap memberikan 100 persen di setiap pertandingan. Kami memiliki mentalitas yang bagus dan saya sangat senang dengan penampilan dan kontribusi semua pemain," tutur Pena.

Persita Tangerang menang 5 kali beruntun, yakni dari PSIM, Semen Padang, Persib, Persijap, dan PSM.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persita  Super League  carlos pena  klasemen Super League 
BERITA PERSITA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp