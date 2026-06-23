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JPNN.com - Ekonomi

Kunci Keberhasilan PT Azaki Food Internasional Bawa Produk Tempe Tembus 12 Negara

Selasa, 23 Juni 2026 – 05:55 WIB
Kunci Keberhasilan PT Azaki Food Internasional Bawa Produk Tempe Tembus 12 Negara - JPNN.COM
PT Azaki Food Internasional berhasil membawa produk tempe Indonesia menembus 12 negara dan menjadi salah satu contoh sukses pengembangan pangan lokal berbasis ekspor. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, JAKARTA - PT Azaki Food Internasional berhasil membawa produk tempe Indonesia menembus 12 negara dan menjadi salah satu contoh sukses pengembangan pangan lokal berbasis ekspor.

Perjalanan perusahaan bermula ketika H. Ayep Zaki yang kemudian dikenal dengan nama Azaki membangun kemitraan dengan para pengrajin tempe lokal di Sukabumi, Jawa Barat pada 2005.

Berangkat dari visi meningkatkan gizi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional, ia mengembangkan industri produksi tempe berkualitas tinggi yang terus tumbuh hingga kini.

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Produk tempe Azaki mendapat respons positif dari pasar domestik karena dinilai higienis, bergizi, dan terjangkau.

Permintaan yang terus meningkat mendorong perluasan jaringan distribusi ke berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Palangkaraya, Banjarmasin, Pekanbaru hingga Abepura.

Saat ini, jaringan produksi perusahaan telah menjangkau lebih dari 80 kota di seluruh Indonesia.

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Transformasi besar perusahaan terjadi pada 2015 ketika Cucup Ruhiyat bergabung sebagai mitra strategis dan memperkuat sistem operasional perusahaan.

Langkah tersebut berlanjut pada 2019 saat Cucup mendirikan PT Azaki Food Internasional dan menjabat sebagai CEO.

Bea Cukai Bogor menilai keberhasilan PT Azaki Food Internasional menunjukkan besarnya peluang produk pertanian Indonesia di pasar global

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TAGS   ekspor tempe  Bea Cukai Bogor  Bea Cukai  PT Azaki Food Internasional  pangan 
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