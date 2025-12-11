Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Kunci Keberhasilan Timnas Voli Putri Indonesia Melangkah ke Semifinal SEA Games 2025

Kamis, 11 Desember 2025 – 21:21 WIB
Kunci Keberhasilan Timnas Voli Putri Indonesia Melangkah ke Semifinal SEA Games 2025
Pevoli Megawati Hangestri Pertiwi saat Timnas Voli Putri Indonesia melawan Myanmar dalam SEA Games 2025 di Hua Mak Indoor Stadium, Kamis (11/12). Foto: Dok. SAVA

jpnn.com, THAILAND - Timnas Voli Putri Indonesia memastikan diri ke semifinal SEA Games 2025 seusai mengalahkan Myanmar.

Berlaga di Hua Mak Indoor Stadium, Kamis (11/12), skuad asuhan Marcos Sugiyama itu menang dengan skor telak 3-0 (25-10, 25-12, 25-12).

Asisten pelatih Timnas Voli Putri Indonesia, Pedro Lilipaly mengungkapkan bahwa performa anak asuhannya perlahan meningkat.

Menurutnya, dari pertahanan dan menyerang sudah lebih baik ketimbang di laga sebelumnya melawan Malaysia.

“Dari segi pertahanan kami jauh lebih solid dari laga sebelumnya, utamanya dalam melakukan blocking. Kami melihat juga dari segi serangan mulai bisa menyerang dengan banyak melakukan variasi,” ungkap Pedro Lilipaly saat dihubungi JPNN.com, Kamis (11/12).

Hasil tersebut membuat Timnas Voli Putri Indonesia melangkah ke semifinal SEA Games 2025 seusai mengoleksi dua kemenangan.

Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan masih menyisakan satu laga lagi melawan Vietnam untuk menentukan juara Pool B.

Laga Timnas Voli Putri Indonesia melawan Vietnam dijadwalkan Jumat (12/12) mulai pukul 17.30 WIB.

Timnas Voli Putri Indonesia memastikan diri ke semifinal SEA Games 2025 seusai mengalahkan Myanmar, Kamis (11/12).

