Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Kunci Mitsubishi XForce Memberikan Kenyamanan Berkendara Optimal

Minggu, 31 Agustus 2025 – 07:43 WIB
Kunci Mitsubishi XForce Memberikan Kenyamanan Berkendara Optimal - JPNN.COM
Spesifikasi Mitsubishi Xforce Ultimate DS. Foto: mitsubishi

jpnn.com, JAKARTA - Mitsubishi XForce Ultimate with Diamond Sense (Ultimate DS) menjadi varian tertinggi dari dua pilihan yang sudah ada.

XForce Ultimate DS membawa banyak perbedaan dibanding dua varian lain, Ultimate dan Exceed.

Keunggulan utama Mitsubishi XForce Ultimate DS berupa teknologi “Diamond Sense”, sebuah sistem bantuan keselamatan terintegrasi mutakhir yang lebih lengkap dibandingkan varian sebelumnya.

Baca Juga:

Dengan tambahan fitur tersebut Mitsubishi ingin memberikan pengalaman berkendara yang lebih aman, nyaman, dan menyenangkan bagi konsumen yang menaruh perhatian besar pada keamanan mobil modern.

Tampilan luar XForce Ultimate DS tetap mempertahankan identitas desain New Generation Dynamic Shield dengan konsep silky & solid.

Perbedaan mencolok terletak pada penggunaan warna two-tone dengan atap hitam, tambahan rear spoiler, dan fashionable roof rail.

Baca Juga:

Sementara itu, spesifikasi penting seperti ground clearance 222 mm, suspensi yang nyaman, serta radius putar minimum 5,2 meter tetap dipertahankan untuk mendukung kelincahan di berbagai kondisi jalan.

Masuk ke dalam kabin, XForce Ultimate DS menawarkan kenyamanan khas SUV kompak premium.

Keunggulan utama Mitsubishi XForce Ultimate DS berupa teknologi “Diamond Sense”, sebuah sistem bantuan keselamatan terintegrasi mutakhir yang lebih lengkap

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   mitsubishi XForce  Mitsubishi  Mobil Mitsubishi  spesifikasi mitsubishi xforce 
BERITA MITSUBISHI XFORCE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp