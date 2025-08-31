Kunci Mitsubishi XForce Memberikan Kenyamanan Berkendara Optimal

Minggu, 31 Agustus 2025 – 07:43 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Mitsubishi XForce Ultimate with Diamond Sense (Ultimate DS) menjadi varian tertinggi dari dua pilihan yang sudah ada.

XForce Ultimate DS membawa banyak perbedaan dibanding dua varian lain, Ultimate dan Exceed.

Keunggulan utama Mitsubishi XForce Ultimate DS berupa teknologi “Diamond Sense”, sebuah sistem bantuan keselamatan terintegrasi mutakhir yang lebih lengkap dibandingkan varian sebelumnya.

Dengan tambahan fitur tersebut Mitsubishi ingin memberikan pengalaman berkendara yang lebih aman, nyaman, dan menyenangkan bagi konsumen yang menaruh perhatian besar pada keamanan mobil modern.

Tampilan luar XForce Ultimate DS tetap mempertahankan identitas desain New Generation Dynamic Shield dengan konsep silky & solid.

Perbedaan mencolok terletak pada penggunaan warna two-tone dengan atap hitam, tambahan rear spoiler, dan fashionable roof rail.

Sementara itu, spesifikasi penting seperti ground clearance 222 mm, suspensi yang nyaman, serta radius putar minimum 5,2 meter tetap dipertahankan untuk mendukung kelincahan di berbagai kondisi jalan.

Masuk ke dalam kabin, XForce Ultimate DS menawarkan kenyamanan khas SUV kompak premium.