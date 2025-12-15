Close Banner Apps JPNN.com
Kunci Sukses SEVA Menang di Pemasaran Digital

Senin, 15 Desember 2025 – 07:25 WIB
Kunci Sukses SEVA Menang di Pemasaran Digital - JPNN.COM
Ilustrasi penggunaan aplikasi SEVA. Foto: seva

jpnn.com, JAKARTA - Kemampuan SEVA membaca data, menghadirkan pesan yang relevan, serta memberi solusi nyata kepada konsumen menjadi kunci sukses mereka dalam pemasaran digital.

Strategi itu pula yang mengantarkan SEVA (Astra Financial), meraih empat penghargaan sekaligus di ajang Marketeers Digital Marketing Heroes 2025.

Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas keberhasilan kampanye digital SEVA bertajuk “Urusan Fasilitas Dana Segampang Itu.”

Head of Marketing and Digital Branding SEVA, Trijoko Agung Wibowo, menegaskan bahwa kampanye tersebut merefleksikan komitmen SEVA dalam menghadirkan solusi finansial yang mudah, aman, dan relevan.

“SEVA hadir melalui Fasilitas Dana untuk mempertegas posisi kami sebagai penyedia solusi finansial dan otomotif yang terintegrasi."

"Kampanye ini menjadi wujud nyata upaya kami menggaungkan kemudahan akses finansial secara digital,” ujar Jojo sapaan akrabnya, Senin (15/12).

Melalui kampanye tersebut, SEVA sukses menyabet penghargaan di empat kategori, yakni Performance Digital Marketing Heroes, Data-Driven Refinancing Service Heroes, Impactful Creative Ads Heroes, dan Organic Funnel Marketing Strategy Heroes.

Capaian itu menegaskan kekuatan SEVA dalam memadukan kreativitas komunikasi dengan pemanfaatan data secara optimal.

Kemampuan SEVA membaca data, menghadirkan pesan yang relevan, serta memberi solusi nyata kepada konsumen menjadi kunci sukses mereka dalam pemasaran digital.

TAGS   SEVA  pembiayaan otomotif   Astra financial  pemasaran digital 
