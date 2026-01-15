Kunjungan Gibran ke Yahukimo Dibatalkan Setelah Ada Info Intelijen, Apa yang Terjadi?

Kamis, 15 Januari 2026 – 11:26 WIB

jpnn.com - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dan rombongan terbatas langsung kembali ke Jakarta dari Biak Numfor, Papua, Rabu.

Gibran kembali ke Jakarta setelah membatalkan kunjungan kerjanya ke Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan.

Dia seharusnya dijadwalkan mengunjungi Yahukimo dengan pesawat Hercules setelah kunjungannya di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, pada Rabu (14/1//2026) selesai.

‎Namun, karena alasan keamanan, pesawat Hercules yang membawa Gibran dari Wamena akhirnya menuju Biak Numfor, Papua, alih-alih ke Yahukimo.

‎Gibran pun kembali menuju Jakarta, dengan pesawat Boeing dari Bandara Frans Kaisiepo, Biak Numfor, Papua pada Rabu siang.

‎Berdasarkan pantauan, Gibran beserta rombongan terbatas tiba Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 14.40 WIB, setelah menempuh perjalanan udara sekitar 4,5 jam.

Komandan Satgas Pengamanan VVIP, sekaligus Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Amrin Ibrahim sebelumnya menjelaskan bahwa karena pertimbangan keamanan, pihaknya meminta Gibran untuk menunda kunjungannya ke Yahukimo.

‎"Karena melihat pertimbangan keamanan di Yahukimo sampai dengan pagi ini, saya menyarankan kepada Bapak Wapres untuk tidak melakukan kunjungan ke Yahukimo," kata Amrin saat memberikan keterangan di Bandara Frans Kaisiepo, Biak Numfor, Papua, Rabu.