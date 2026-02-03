Kunjungan Kerja Sambil Olahraga, Hasto Kristiyanto Lari Pantau Infrastruktur Samarinda

jpnn.com, SAMARINDA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengisi kunjungannya di Kota Samarinda dengan melakukan olahraga lari pagi sejauh 5 kilometer bersama komunitas anak muda setempat, Selasa (3/2). Aktivitas ini sekaligus menjadi sarana pemantauan langsung terhadap perkembangan infrastruktur dan tata kota ibu kota Kalimantan Timur tersebut.

Rute lari melintasi sejumlah titik strategis seperti Teras Samarinda, depan Kantor Gubernur Kaltim, Taman Samarinda, RS Darjat, Jalan Abdullah Hasan, dan Jalan Kusuma Bangsa, sebelum berakhir di kawasan Citra Niaga. Sepanjang perjalanan, Hasto menyoroti kualitas fasilitas publik.

"Pagi ini kami lari bukan sekadar untuk mencari keringat, tapi untuk melihat bagaimana peradaban sebuah kota itu tumbuh. Di Samarinda, kita bisa melihat kemajuan itu langsung dari hal yang sederhana seperti trotoar, drainage, dan kebersihannya. Jika trotoarnya sudah bagus dan nyaman bagi pejalan kaki, itu adalah ciri kemanusiaan dihargai," ujar Hasto.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan daerah. "Saya mendapat banyak laporan dari kader-kader di sini mengenai kinerja baik Pak Wali Kota Andi Harun. Hari ini saya turun langsung, melihat sendiri banyak kemajuan kota setelah dipimpin wali kota sekarang. Keberhasilan menata kota adalah bukti kepemimpinan yang bervisi kerakyatan," lanjutnya.

Hasto mengungkapkan kegiatan lari tersebut dilakukannya dalam kondisi fisik tidak sepenuhnya prima. "Jujur saja, paha saya sebenarnya masih agak lebam karena ada insiden kecil minggu lalu. Tapi semangat anak-anak muda Samarinda ini menular, jadi tidak terasa tadi kita bisa selesaikan lari 5 kilometer dan jalan kaki sekitar 1 kilometer sampai ke Citra Niaga," jelasnya.

Bagi Hasto, berlari adalah instrumen untuk melihat realitas sosial langsung. "Bagi saya, lari itu adalah cara terbaik mengenal sebuah kota. Dengan berlari, kita bisa merasakan denyut nadi kehidupan masyarakat, melihat kebersihan lingkungan, dan keramahan kotanya. Kota yang maju itu tercermin dari taman-tamannya yang hidup, perpustakaan yang diakses warga, dan bagaimana transportasi publiknya melayani rakyat dengan baik," tambahnya.

Setiba di Citra Niaga, rombongan disambut Sekretaris DPD PDI Perjuangan Kaltim, Ananda Emira Moeis, beserta jajaran pengurus daerah. Mereka beristirahat sambil menikmati sarapan dan kopi di Warung Kopi Hai Nan. Dalam kesempatan itu, Hasto menekankan filosofi kesehatan dalam kepemimpinan.

"Kita harus ingat prinsip mens sana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Pemimpin dan anak muda harus punya fisik yang tangguh untuk membangun peradaban bangsa kita ke depan. Tanpa disiplin raga, sulit bagi kita untuk memiliki disiplin jiwa dalam melayani rakyat," tegas Hasto.