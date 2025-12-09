Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Kunjungan Lapangan IGA 2025 Dimulai, Kepala BSKDN Tekankan Pentingnya Replikasi Inovasi

Selasa, 09 Desember 2025 – 16:35 WIB
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo. Foto: Humas BSKDN

jpnn.com - JAKARTA - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri (BSKDN Kemendagri) Yusharto Huntoyungo menegaskan replikasi inovasi akan memperkuat kinerja pemerintah daerah.

Hal itu dikatakannya saat membuka kegiatan kunjungan lapangan sebagai bagian dari rangkaian Innovative Government Award atau IGA 2025 di Command Center BSKDN pada Senin, 8 Desember 2025.

Dalam sambutannya dia menjelaskan, inovasi merupakan pilar utama pembangunan berkelanjutan, terutama di tengah dinamika perubahan zaman yang bergerak sangat cepat.

Dia menilai, kemampuan daerah dalam merespons perkembangan dan memanfaatkan teknologi akan menentukan kualitas layanan publik di masa mendatang.

"Dunia bergerak sangat cepat, kita perlu inovasi, yang mana inovasi ini bukan hanya soal teknologi tapi kemampuan mengubah cara kerja agar masyarakat dapat mengakses layanan yang lebih cepat dan mudah," ungkap Yusharto.

Pada kesempatan tersebut, Yusharto menyampaikan, perwakilan dari setiap daerah akan diajak melihat langsung penerapan inovasi khususnya yang ada di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terutama yang berkaitan dengan Jakarta Satu, Jakarta Smart City, dan Future City Hub.

Melalui kunjungan tersebut, Yusharto berharap setiap Pemda dapat mengenali mengapa inovasi penting, bagaimana ia memengaruhi akses layanan masyarakat, dan sejauh mana praktik baik tersebut dapat direplikasi di wilayah masing-masing.

"Inovasi yang ada nantinya ditampilkan pun beragam, tidak hanya dari Jakarta,harapannya ini dapat menarik bagi seluruh daerah untuk mereplikasinya," tambahnya.

Rangkaian Innovative Government Award atau IGA 2025 sudah memasuki tahapan kunjungan lapangan.

