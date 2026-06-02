Kunjungan Luar Negeri Presiden Prabowo Disorot, Seskab Teddy Menjawab Tegas

jpnn.com - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya memberikan penjelasan terkait sejumlah kritik mengenai kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto, termasuk soal pembiayaan, jumlah rombongan, frekuensi perjalanan, hingga hasil diplomasi yang telah dicapai pemerintah dalam satu setengah tahun terakhir.

Melalui video yang diunggah akun media sosial Sekretariat Kabinet pada Senin (1/6), Teddy menyampaikan klarifikasi atas berbagai masukan yang sebelumnya disampaikan oleh mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Dino Patti Djalal.

Biaya Tambahan Ditanggung Pribadi Presiden

Seskab Teddy menegaskan bahwa seluruh biaya perjalanan luar negeri Presiden yang melebihi anggaran negara tidak dibebankan kepada APBN.

"Karena saya di-mention oleh Pak Dubes Dino, saya mau luruskan beberapa hal," kata Teddy melalui video yang diunggah akun media sosial Sekretariat Kabinet, Senin (1/6).

Ia juga mengapresiasi kritik dan masukan yang diberikan secara rinci dan sistematis. Pertama, masalah biaya di luar negeri. Ini sudah dijelaskan beberapa kali. Jadi segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara, itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo.

Jumlah Delegasi Diklaim Lebih Efisien

Menanggapi sorotan terkait besarnya rombongan dalam lawatan kenegaraan, Teddy menyebut jumlah personel yang mendampingi Presiden saat ini telah berkurang signifikan dibanding periode sebelumnya.