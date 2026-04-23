JPNN.com - Politik - Legislatif

Kunjungan Wapres ke Papua Dikritik, Deddy Komisi II Kasih Saran Ini Buat Gibran

Kamis, 23 April 2026 – 14:41 WIB
Kunjungan Wapres ke Papua Dikritik, Deddy Komisi II Kasih Saran Ini Buat Gibran - JPNN.COM
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDIP Deddy Sitorus. Foto: DPP PDIP

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR Deddy Yevri Sitorus menyarankan Wapres RI Gibran Rakabuming Raka terus turun ke lapangan mendengar keluhan rakyat Papua ketimbang menerima informasi dari pejabat setempat.

Hal demikian dikatakan Deddy menyikapi kunjungan kerja Gibran ke Papua yang menuai kritik anggota legislatif setempat.

"Saran saya, lebih sering turun dan mendengar masukan banyak pihak secara langsung dan tidak hanya dengar dari para pejabat," ujar dia melalui layanan pesan, Kamis (23/4).

Baca Juga:

Legislator fraksi PDIP itu juga menyarankan Gibran sebagai Ketua Badan Khusus Percepatan Pembangunan Papua (BP3OKP), bisa meluangkan waktu untuk memikirkan solusi jangka pendek dan panjang atas persoalan di Bumi Cenderawasih.

"Sama Pak Wapres harus banyak sabar dan tidak terlalu memaksa," ungkap Deddy.

Dia berharap kunjungan kerja putra Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) itu berikutnya sudah lebih membawa solusi konkret terhadap masalah di Papua.

Baca Juga:

"Masalah keamanan itu erat kaitannya dengan masalah keadilan dan kesejahteraan, baik dari sisi kebijakan maupun anggaran serta meaningfull participation dari warga di sana," ungkap Deddy.

Namun, Ketua DPP PDI Perjuangan menyadari Gibran butuh waktu untuk mendengar, menyimak, dan memproses berbagai masalah di Papua.

Anggota Komisi II DPR RI Deddy Yevri Sitorus menyarankan Gibran bisa meluangkan waktu memikirkan solusi jangka pendek dan panjang atas persoalan di Papua.

BERITA DEDDY SITORUS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
