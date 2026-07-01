Kunjungi 2 Perusahaan Ini, Bea Cukai Bekasi Memperkuat Kemitraan dengan Dunia Usaha

jpnn.com, BEKASI - Bea Cukai Bekasi terus memperkuat kemitraan dengan pelaku usaha melalui kegiatan Customs Visit Customer (CVC).

Pada Juni 2026, kunjungan dilakukan ke PT Daehwa Leather Lestari dan PT Indonesia Chemi-con sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelayanan, memperkuat komunikasi, serta mendukung kelancaran kegiatan ekspor dan impor.

Selanjutnya pada Kamis (4/6), Bea Cukai Bekasi melaksanakan kunjungan ke PT Daehwa Leather Lestari, perusahaan pengolahan kulit yang memproduksi sepatu untuk berbagai merek internasional, seperti Nike, Adidas, Puma, dan New Balance.

Bea Cukai Bekasi berdialog langsung dengan manajemen perusahaan untuk mengidentifikasi berbagai kendala kepabeanan sekaligus memberikan pendampingan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepala Kantor Bea Cukai Bekasi Winarko Dian Subagyo menegaskan pihaknya tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga berperan sebagai mitra strategis bagi dunia usaha.

"Ini menjadi langkah nyata kami dalam memberikan pelayanan yang responsif dan proaktif. Melalui kunjungan langsung seperti ini, kami dapat memahami kendala yang dihadapi perusahaan secara lebih mendalam sehingga solusi yang diberikan dapat lebih tepat dan efektif," kata Winarko dalam keterangannya, Rabu (1/7).

Selanjutnya pada Jumat (12/6), kunjungan juga digelar Bea Cukai Bekasi ke PT Indonesia Chemi-con, perusahaan yang bergerak di bidang produksi aluminium elektrolitik kapasitor dan berorientasi ekspor.

Selain berdiskusi mengenai kondisi usaha dan tantangan yang dihadapi perusahaan, rombongan Bea Cukai Bekasi turut meninjau langsung proses produksi di fasilitas perusahaan.