Kunjungi Aceh, Menteri Ekraf Terima Aspirasi Soal Sanitasi

jpnn.com, BANDA ACEH - Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (Ekraf RI) Teuku Riefky Harsya meninjau wilayah terdampak banjir bandang di Aceh, Selasa (9/12) kemarin, demi menunjukkan komitmen memberi perhatian warga terdampak bencana.

Riefky yang berasal dari keluarga Aceh datang ke Tanah Rencong bersama rombongan melalui Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM).

Dia kemudian langsung menuju kawasan banjir di Kabupaten Pidie dan melihat kondisi pengungsi di salah satu posko darurat.

Riefky melanjutkan kunjungan ke Pidie Jaya, lalu Bireuen bertemu warga yang terdampak banjir. Dia bahkan sempat mengelilingi desa dengan menaiki tumpangan motor warga.

Riefky mengaku sempat kesulitan menemui rakyat terdampak banjir, karena akses yang terputus menuju lokasi.

“Tadi pukul tujuh malam WIB kami menyeberang menggunakan boat karena akses jalan terputus total,” kata Riefky dalam keterangan persnya, Rabu (10/12).

Dari Biruen, eks Sekjen Demokrat itu melanjutkan perjalanan Aceh Tamiang demi melihat dampak banjir dan menyerap aspirasi rakyat.

Riefky mengaku menyerap aspirasi selama berada di Aceh. Satu di antaranya terkait sanitasi bagi warga terdampak bencana banjir dan longsor.