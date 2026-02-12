Close Banner Apps JPNN.com
Kunjungi Candi Muara Takus, UKP Pariwisata Bicara Pelestarian Warisan Budaya

Kamis, 12 Februari 2026 – 20:20 WIB
Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata, Zita Anjani, meninjau langsung kawasan Candi Muara Takus di Kabupaten Kampar, Riau pada Minggu (8/2). Foto: Dok. UKP

jpnn.com, KAMPAR - Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata, Zita Anjani, meninjau langsung kawasan Candi Muara Takus di Kabupaten Kampar, Riau pada Minggu (8/2).

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari komitmen UKP Pariwisata dalam mendorong pengembangan destinasi wisata berbasis konservasi budaya dan keberlanjutan lingkungan.

Candi Muara Takus dikenal sebagai salah satu situs cagar budaya penting di Sumatera yang memiliki nilai sejarah dan arkeologis tinggi.

Saat kunjungan, Zita Anjani menegaskan bahwa pengembangan pariwisata di kawasan bersejarah harus mengedepankan prinsip pelestarian sebagai fondasi utama.

“Pengembangan pariwisata harus berjalan seiring dengan upaya konservasi. Candi Muara Takus bukan hanya destinasi wisata, tetapi juga warisan budaya yang harus dilestarikan untuk generasi mendatang,” ungkap Zita Anjani dalam keterangan resmi.

Menurutnya, pendekatan wisata konservasi tidak hanya menjaga keaslian dan kelestarian situs, tetapi juga membangun kesadaran kolektif masyarakat dan wisatawan terhadap pentingnya merawat warisan sejarah bangsa.

Zita Anjani menilai, pengelolaan yang tepat dapat menghadirkan keseimbangan antara perlindungan cagar budaya dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar.

“Ketika pelestarian menjadi prioritas, pariwisata justru akan tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan. Kita ingin masyarakat sekitar menjadi bagian dari ekosistem, merasakan manfaat ekonomi tanpa mengorbankan nilai sejarah dan lingkungan,” tambahnya.

