Kunjungi DPRD, Permak Sampaikan Komitmen Bangun Kota Bogor

Rabu, 03 Desember 2025 – 20:05 WIB

jpnn.com, BOGOR - Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil menerima kunjungan organisasi Perantau Minang Badunsanak (Permak) Kota Bogor di Kantornya.

Pertemuan tersebut digelar sebagai ajang perkenalan dan silaturahmi antara pengurus Permak dan pimpinan dewan.

Pembina Permak sekaligus Danramil Bogor Utara, Kapten Andika Fitriadi, menjelaskan bahwa Permak baru berdiri hampir satu tahun dengan tujuan mempererat kekompakan warga Minang di Kota Bogor.

“Organisasi dibentuk agar orang Minang di Kota Bogor bisa kompak,” ujar Adityawarman, dalam keterangannya, Rabu (3/12).

Andika menambahkan, meski merupakan organisasi Minang, kegiatan Permak terbuka untuk masyarakat umum.

Salah satu kegiatan rutin yang dijalankan adalah program Jumat Berkah, yakni pembagian nasi bungkus kepada warga di sekitar Pasar Anyar setiap hari Jumat.

“Kami komitmen dengan pepatah ‘di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung’. Kami siap dan bertekad memberikan kontribusi positif untuk Kota Bogor,” tegas Andika.

Sekretaris Permak, Nasrullah, menyampaikan bahwa Permak akan menggelar peringatan HUT ke-1 pada 22 November 2025.