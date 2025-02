Kunjungi Indonesia, GDCE Kamboja Pelajari Cara Bea Cukai Menerapkan Kesetaraan Gender

jpnn.com, JAKARTA - Instansi kepabeanan Kamboja atau The General Department of Customs and Excise (GDCE) of Cambodia melaksanakan kunjungan studi ke Bea Cukai pada 11-13 Februari 2025.

Kegiatan tersebut dilakukan delegasi GDCE of Cambodia untuk mendapatkan best practices dalam implementasi kebijakan dan program-program terkait topik Gender Equality In Trade.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Budi Prasetiyo mengatakan GDCE Kamboja telah mengembangkan rencana aksi gender equality diversity (GED) atau kesetaraan gender dan keberagaman untuk mengatasi hambatan struktural terhadap kesetaraan gender di sektor kepabeanan dan cukai.

"Sebelum mengimplementasikan rencana aksi tersebut, GDCE Kamboja ingin belajar dari pengalaman Bea Cukai Indonesia dalam implementasi GED," kata Budi dalam keterangannya, Kamis (20/2).

Selain itu, kata Budi, GDCE Kamboja juga ingin mencari tahu kebijakan atau pedoman pencegahan pelecehan seksual di tempat kerja dan penerapannya, serta mempelajari upaya Bea Cukai dalam memfasilitasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terlibat dalam perdagangan internasional.

Diketahui, upaya GED yang dilaksanakan GDCE Kamboja mendapat dukungan penuh Regional Trade for Development (RT4D) yang menginisiasi Program Trade and Gender Equality Incubator (TGEI).

Program tersebut bertujuan memajukan kesetaraan gender dalam perdagangan di seluruh ekonomi ASEAN, dengan menguji serangkaian pendekatan, mengumpulkan bukti, dan mengadvokasi perubahan sistematis untuk transformasi gender di dalam perdagangan.

Budi menyampaikan kunjungan studi ini juga direncanakan langsung oleh RT4D dengan salah satu agendanya, yakni ke Kanwil Bea Cukai Banten yang telah berinovasi menyediakan platform pelayanan publik yang inklusif, yaitu aplikasi e-Keren pada Rabu (12/02).