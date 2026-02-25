Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Internasional - Global

Kunjungi Jakarta, Pangeran Andrew Minta Dipijat Mbak Ria Pakai Duit Negara

Rabu, 25 Februari 2026 – 15:01 WIB
Kunjungi Jakarta, Pangeran Andrew Minta Dipijat Mbak Ria Pakai Duit Negara
Andrew Mounbatten. Foto: Reuters

jpnn.com - LONDON - Penyidikan terhadap bangsawan Inggris Andrew Mounbatten mengungkap praktik lancung mantan pangeran itu saat kunjungannya ke Indonesia pada 2008.

Adik Raja Inggris Charles III itu terungkap pernah meminta layanan pijat yang dibayar dengan duit negara.

Media Britania Raya The Mail on Sunday mewartakan pemilik nama Andrew Albert Christian Edward Mountbatten-Windsor itu melawat ke Indonesia pada April 2008. Kala itu, Andrew merupakan utusan khusus bidang perdagangan Kerajaan Inggris.

Saat mengunjungi Indonesia, Andrew menginap di kamar suite Shangri-La Hotel Jakarta. Konon tarif layanan kamar di hotel berbintang lima itu mencapai GBP 1.200 (sekitar Rp 27,23 juta kurs saat ini) per malam.

Di hotel mewah itu pula Andrew meminta layanan pijat dari pemijat bernama Ria. Setidaknya Ria sampai tiga kali memijat mantan suami Sarah Ferguson itu.

Andrew menyandang jabatan utusan khusus bidang perdagangan selama sepuluh tahun hingga 2011. Dia mengeklaim urusan pribadinya menggunakan duit sendiri.

“Semua pengeluaran pribadi untuk Adipati York (gelar untuk Andrew, red) selama kunjungan luar negeri dibayar secara pribadi,” kata juru bicara Istana Buckingham.

Namun, pejabat Pemerintah Inggris mengaku ngeri dengan fakta bahwa Andrew memakai duit pembayar pajak untuk kepentingan pribadi scara berlebihan, termasuk soal pijat.

