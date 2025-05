Kunjungi Jepang, Menko Airlangga Bawa Misi Prabowo Terkait Perdagangan dan Investasi

jpnn.com, JEPANG - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan kunjungan kerja ke Jepang pada 7-9 Mei 2025.

Lawatan Menko Airlangga ke Negeri Sakura kali ini akan menindaklanjuti hasil pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba pada Januari lalu yang membahas beberapa isu strategis, seperti pertahanan dan penguatan ekonomi di kawasan.

Menko Airlangga akan membahas lebih lanjut mengenai langkah-langkah penguatan hubungan perdagangan dan investasi Indonesia dan Jepang.

”Benar, Menko Airlangga melakukan kunjungan kerja ke Jepang, ada beberapa agenda tentunya mulai dari pertemuan dengan Pemerintah Jepang, asosiasi bisnis, dan ada juga penerimaan penghargaan atas undangan PM Jepang,” ungkap Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto dalam keterangan resminya, Kamis (8/5).

Menko Airlangga akan melakukan sejumlah pertemuan antara lain dengan Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang untuk membahas tindak lanjut penguatan hubungan kerja sama ekonomi Indonesia-Jepang khususnya di bidang energi, industri, dan perdagangan.

Selanjutnya pertemuan dengan Japan Chamber of Commerce and Industry untuk membahas penguatan perdagangan dan investasi Indonesia dan Jepang.

Menko Airlangga juga diagendakan melakukan pertemuan dengan Menteri yang bertanggung jawab terhadap Penguatan Ekonomi Jepang, serta pertemuan dengan Japan Business Federation.

Selain membawa misi untuk memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Jepang, Menko Airlangga juga akan menerima anugerah bintang tanda jasa 'The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star'.