Kunjungi Kedubes Qatar, Ketum PB Mathla’ul Anwar Sampaikan Belasungkawa Wafatnya Sheikh Hamad

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Mathla'ul Anwar Dr. K.H. Jazuli Juwaini, MA mengunjungi Kedutaan Besar Qatar di Jakarta untuk menyampaikan belasungkawa kepada pemerintah dan rakyat Qatar atas wafatnya Emir Qatar periode 1995–2013 Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani.

Jazuli dalam kunjungan itu didampingi Ketua Majelis Amanah PB MA K.H. Embay Mulya Syarif, Ketua Majelis Fatwa PB MA Prof. Dr. K.H. Syibli Sarjaya Wakil Ketua Umum Bidang Pendidikan PB MA K.H. Zaenal Abidin Suja'i, serta Bendahara Umum PB MA H. Ulfi Khadafi.

Rombongan PB Mathla'ul Anwar diterima langsung Duta Besar Negara Qatar untuk Republik Indonesia H.E. Dr. Sultan bin Mubarak Saad Al-Dosari. Dalam kesempatan itu, Jazuli melakukan penandatanganan dan pengisian buku dukacita sebagai bentuk penghormatan serta menyampaikan pesan belasungkawa kepada keluarga almarhum, pemerintah, dan seluruh rakyat Qatar.

Kedutaan Besar Negara Qatar juga secara khusus meminta Jazuli Juwaini menyampaikan pernyataan belasungkawa melalui rekaman video.

Jazuli dalam pesannya menyampaikan belasungkawa atas nama pribadi, sebagai anggota DPR RI, maupun ketum PB Mathla’ul Anwar.

Jazuli mengenang almarhum Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani sebagai sosok pemimpin yang memberikan kontribusi besar bagi kemajuan Qatar, dunia Islam, kemanusiaan global, serta penguatan hubungan persahabatan dan kerja sama bilateral antara Qatar dan Indonesia.

"Kami menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Yang Mulia Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. Semoga Allah SWT mengampuni segala dosa beliau, menerima seluruh amal ibadahnya, serta menempatkannya di tempat terbaik di sisi-Nya,” kata Jazuli. “Belasungkawa kami ucapakan untuk keluarga yang ditinggalkan, Pemerintah Qatar, dan seluruh rakyat Qatar dapat mewarisi kebaikannya,” tambah Jazuli.

Adapun kunjungan itu merupakan wujud penghormatan dan solidaritas Pengurus Besar Mathla'ul Anwar terhadap pemerintah dan rakyat Qatar, sekaligus mencerminkan eratnya hubungan persaudaraan antara Indonesia dan Qatar, yang telah terjalin dengan baik selama ini. (antara/jpnn)