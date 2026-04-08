JPNN.com - Daerah - NTT

Kunjungi Kupang, Gibran Janjikan Alat Pertanian Modern Bagi Petani

Rabu, 08 April 2026 – 19:39 WIB
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. (ANTARA/Mentari Dwi Gayati)

jpnn.com, KUPANG - Wakil Presiden Gibran Rakabuming mengunjungi Agroeduwisata GMIT (Gereja Masehi Injili di Timor) Tarus di Desa Mata Air, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dalam kunjungan tersebut, Gibran meninjau lahan pertanian, kolam perikanan, serta sejumlah fasilitas sebagai upaya memperkuat kedaulatan pangan.

Wapres menegaskan sektor pertanian menjadi prioritas utama pemerintah dalam mewujudkan kemandirian nasional.

Dalam momen tersebut, wapres juga berdialog bersama komunitas Beta Petani Millenial yang terdiri dari Kelompok Tani Pemuda Sulamanda dan Kelompok Wanita Tani Cinta Kasih.

Hal tersebut dilakukan guna mendorong pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Sekarang, kan, fokusnya Pak Presiden ada swasembada pangan dan swasembada energi. Jadi Pak Presiden pesan ke kita, produksi pertanian itu benar-benar ingin digenjot,” kata Gibran dikutip dari keterangan pers, pada Rabu (8/4).

Pada kesempatan tersebut, Wapres mencatat adanya keterbatasan alat dan mesin pertanian (alsintan) di Desa Mata Air.

Oleh karena itu, putra sulung Presiden Jokowi tersebut meminta dukungan pemerintah daerah untuk memperkuat sarana produksi.

Mengunjungi Agroeduwisata GMIT Tarus di Desa Mata Air, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Gibran menjanjikan alat pertanian modern bagi petani.

Gibran  Kupang  petani  Wapres  Alat Pertanian  bantuan wapres  Gibran Rakabuming 
