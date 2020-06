Kunjungi Mal di Masa Transisi, Alice Norin Bilang Begini

Kamis, 25 Juni 2020 – 04:44 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Alice Norin merasa sedikit aneh saat ke mal untuk pertama kalinya di masa transisi.

Melalui unggahan foto di Instagram miliknya, Selasa (23/6), Alice berbagi pengalaman saat pergi ke mal. Meski sudah dibuka, banyak toko hingga arena bermain anak yang masih tutup.

“Merasa sedikit aneh waktu pertama kali nginjek mal lagi karena ada keperluan yang harus dibeli langsung. Banyak yang masih tutup, bahkan ngelewatin tempat main dan gym Alita, semua masih tutup sepi. Ada rasa sedih karena Alita sering minta pengin 'main' ke mal,” jelasnya.

Ibu satu anak ini mengapresiasi pihak mal yang sudah menerapkan protokol kesehatan dengan ketat.

“On the other hand, bangga sama mal yang membuat banyak protokol baru demi menjaga penyeberan virus lebih luas. Sampai lift aja ada yang dibuat tombol 'no touch' jadi bisa naik turun tanpa harus mencet tombol lift. Bravo!,” paparnya.

Dalam kesempatan tersebut, Alice juga membagikan sejumlah tips menghadapi era new normal.

Pertama, dia menyarankan untuk tetap berada di rumah jika tidak ada keperluasan mendesak. Kedua, menggunakan masker, membawa hand sanitizer serta jaga jarak.

“Jangan megang gagang eskalator, railing jalan dan kalau belanja benar-benar megang atau ambil yang udah pasti akan dibeli, yang paling penting, jangan stres dan stay safe everyone,” papar Alice.(PojokSatu/jpnn)



