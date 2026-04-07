Kunjungi Minahasa, Wapres Pastikan Kualitas Program MBG & Peningkatan Fasilitas Pendukung Bagi Siswa

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMP Negeri 1 Tombulu, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, Selasa (7/4).

Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kualitas program MBG serta mendorong peningkatan fasilitas pendukung bagi para siswa di sekolah tersebut.

Wakil Presiden tiba sekitar pukul 10.00 Wita dan langsung meninjau proses distribusi serta penyajian makanan kepada para siswa sebagai bagian dari evaluasi program prioritas pemerintah tersebut.

Bupati Minahasa Robby Dondokambey mengatakan Wakil Presiden juga menyoroti kondisi fasilitas sekolah yang perlu diperbaiki.

"Ada beberapa hal, terutama terkait MBG, dapur, dan sekolah, sudah dilihat oleh Wapres. Bahkan ada saran dari Pak Wapres untuk yang kondisinya rusak nanti diperbaiki," kata Robby, dikutip dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Wakil Presiden di Jakarta.

Dalam kunjungan tersebut, menu yang disajikan kepada siswa meliputi nasi, sayur labu, ayam suwir dan tahu goreng, serta buah semangka sebagai pelengkap gizi.

Selain meninjau pelaksanaan program, Wakil Presiden juga berinteraksi dengan para siswa dan membagikan alat tulis sebagai bentuk dukungan terhadap semangat belajar.

Pendamping Wali Kelas 9A Chrisanti menyampaikan para siswa menunjukkan antusiasme tinggi terhadap program Makan Bergizi Gratis yang rutin dilaksanakan di sekolah tersebut.