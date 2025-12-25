Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Kunjungi Pelabuhan Ciwandan, Menhub Tinjau Kesiapan Puncak Arus Nataru 2025/2026

Kamis, 25 Desember 2025 – 13:00 WIB
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi meninjau langsung ke Pelabuhan Ciwandan dan memastikan pergerakan kendaraan memasuki puncak arus mudik Nataru 2025/2026. Foto: dok Pelindo Regional II

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi meninjau langsung ke Pelabuhan Ciwandan dan memastikan pergerakan kendaraan memasuki puncak arus mudik Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) ke wilayah Pulau Sumatra.

Dalam kesempatan tersebut, Dudy melihat langsung aktivitas operasional pelabuhan, mulai dari pengaturan arus kendaraan, kesiapan fasilitas dermaga, hingga koordinasi petugas dan berbagai stakeholder.

Adapun Pelabuhan Ciwandan dioperasikan sebagai pelabuhan penunjang untuk mendukung kelancaran layanan penyeberangan serta mengurai kepadatan di Pelabuhan Merak.

Pemerintah menerapkan strategi pemecahan arus dengan mendistribusikan pergerakan masyarakat ke sejumlah pelabuhan alternatif, termasuk Pelabuhan Ciwandan yang dikelola oleh Pelindo Regional 2 Banten.

“Kondisi Ciwandan relatif lancar dan kondusif. Kami harap masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan nyaman dan tetap mematuhi aturan yang ada serta arahan dari petugas di lapangan,” ujar Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dikutip, Kamis (25/12).

General Manager PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo Regional 2 Banten, Benny Ariadi, menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat terhadap operasional Pelabuhan Ciwandan.

“Kehadiran Menhub menjadi motivasi bagi kami untuk terus menjaga kelancaran layanan penyeberangan dengan melayani sepenuh hati selama periode Nataru, melalui koordinasi yang solid dengan seluruh stakeholder terkait,” ujar Benny Ariadi.

Benny menyampaikan pengelolaan layanan di Pelabuhan Ciwandan dilaksanakan dengan mengedepankan kelancaran arus serta keselamatan pengguna jasa.

