Kunjungi Ponpes Gontor, Ibas Tegaskan Peran Pesantren sebagai Penjaga Karakter Bangsa

Selasa, 03 Maret 2026 – 08:11 WIB
Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas (dua dari kanan) saat melakukan silaturahmi dalam rangkaian kegiatan reses bertajuk 'Ramadan Religi, Menguatkan Negeri' di Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Sabtu (28/2). Foto: Dokumentasi Humas MPR RI

jpnn.com, PONOROGO - Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas menegaskan pesantren merupakan pilar moral dan penjaga karakter bangsa di tengah arus perubahan zaman yang semakin cepat.

Penegasan tersebut disampaikannya saat melakukan silaturahmi dalam rangkaian kegiatan reses bertajuk 'Ramadan Religi, Menguatkan Negeri' di Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Sabtu (28/2).

“Pesantren bukan hanya pusat pendidikan agama, tetapi juga benteng moral, pembentuk karakter, dan kekuatan sosial bangsa,” tegas Ibas.

Kunjungan di bulan suci Ramadan tersebut menjadi momentum mempererat ukhuwah serta memperkuat sinergi antara negara dan lembaga pendidikan keagamaan.

Ibas yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR menyampaikan kehadirannya merupakan bagian dari ikhtiar mempertebal persaudaraan serta menyambung doa bersama para ulama dan santri.

“Gontor menjadi contoh bagaimana iman, Islam, dan nasionalisme bersatu dalam perjuangan bangsa menuju kedamaian dan kesejahteraan. Mohon doa dan restu agar kita bisa terus berjuang untuk Indonesia,” ujarnya.

Sebagai pimpinan MPR sekaligus Anggota DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur VII dari Fraksi Partai Demokrat, Ibas menilai Pondok Modern Darussalam Gontor merupakan salah satu institusi pendidikan Islam yang berpengaruh, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga internasional.

Menurut Ibas, pesantren seperti Gontor telah melahirkan banyak kader pemimpin, pemikir, dan tokoh masyarakat yang berkontribusi dalam berbagai bidang, baik pendidikan, sosial, maupun keagamaan.

TAGS   Edhie Baskoro Yudhoyono  Ibas  MPR RI  Ponpes Gontor  Pesantren  Ramadan 
