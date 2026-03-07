Kunjungi Proyek di Tuban, Wapres Gibran Apresiasi Langkah SIG

jpnn.com, TUBAN - Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia, Gibran Rakabuming menyusuri proyek pengembangan dermaga dan fasilitas produksi PT Semen Indonesia (SIG) di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, pada Jumat (6/3).

Proyek yang dikelola oleh anak usaha SIG yaitu PT Solusi Bangun Indonesia Tbk tersebut, akan menjadi fasilitas ekspor semen berkapasitas besar yang mengadopsi teknologi modern terkini untuk mendukung operasional ekspor yang efisien dan berkelanjutan.

Gibran menyampaikan apresiasinya atas perkembangan proyek yang kini telah mencapai 99%, dan berharap SIG terus menjaga dan bahkan meningkatkan standar dan kepatuhan pengelolaan lingkungan.

”Semoga segera operasional dan mendukung peningkatan kapabilitas bangsa di kancah global serta agenda pembangunan berkelanjutan, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di mancanegara,” kata Gibran.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Gibran meninjau fitur-fitur dermaga yang diproyeksikan mampu mengirim 500 ribu hingga 1 juta ton semen ke pasar internasional.

Proyek pengembangan dermaga dan fasilitas produksi tersebut, merupakan bagian dari kerja sama strategis antara SIG melalui anak usahanya, PT Solusi Bangun Indonesia Tbk, dan Taiheiyo Cement Corporation yang telah terjalin sejak 2021 silam.

Dengan nilai investasi sebesar Rp1,4 triliun, proyek ini mencakup sejumlah pengembangan fasilitas dermaga maupun pabrik.

Salah satunya adalah peningkatan kapasitas Terminal Khusus dari 15.000 Deadweight Ton (DWT) menjadi 50.000 DWT.