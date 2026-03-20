Kunjungi Rest Area 379 A Batang-Semarang, Wakil Menteri ESDM Pastikan Stok BBM Aman Selama Mudik

jpnn.com, KABUPATEN SEMARANG - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot memastikan cadangan BBM nasional dalam kondisi aman di level 27 hingga 28 hari, melampaui regulasi minimum pemerintah untuk mendukung kelancaran mudik Idulfitri 1447 H.

Hal ini ditegaskan Yuliot saat meninjau ketersediaan energi di Rest Area 379 A Batang-Semarang, Rabu (18/3). Yuliot mengungkapkan ketahanan stok BBM nasional saat ini berada di atas ketentuan minimum yang telah ditetapkan pemerintah.

“Cadangan minimal sesuai regulasi adalah 21 hari. Sementara saat ini, cadangan yang kita siapkan bersifat fluktuatif, berada di kisaran 27 hingga 28 hari,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa angka tersebut terus dijaga melalui distribusi yang berkelanjutan, baik dari kilang domestik maupun pasokan impor.

Dengan demikian, kebutuhan BBM selama masa Ramadan dan Idulfitri aman dan masyarakat diharapkan tidak khawatir terhadap ketersediaan BBM selama periode mudik dan libur Idulfitri.

Lebih lanjut, Yuliot menegaskan bahwa hingga saat ini pemerintah menerapkan kebijakan untuk menjaga stabilitas dan menjaga ketenangan di tengah masyarakat.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron mengungkapkan Pertamina senantiasa berupaya menjaga pasokan energi. Namun demikian, dalam menghadapi konflik Timur Tengah, Pertamina mengimbau masyarakat untuk bijak menggunakan energi dan membeli sesuai kebutuhan.

"Pertamina berkoordinasi dengan entitas terkait dan aparat penegak hukum untuk menjaga distribusi energi. Bagi oknum yang melakukan penimbunan, akan ditindak tegas karena merugikan hak orang lain," jelas Baron.