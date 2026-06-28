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JPNN.com - Daerah

Kunjungi Sentra UMKM Lampung Tengah, Jokowi Disambut Hangat Warga

Minggu, 28 Juni 2026 – 14:52 WIB
Kunjungi Sentra UMKM Lampung Tengah, Jokowi Disambut Hangat Warga - JPNN.COM
Kedatangan Jokowi langsung disambut ribuan warga yang tengah berbelanja di Sentra UMKM. Foto: dok PSI

jpnn.com, LAMPUNG - Mantan Presiden RI, Joko Widodo memulai kegiatan blusukan terakhir di Lampung dengan mengunjugi Kecamatan Kota Gajah, Lampung Tengah, Minggu (28/6).

Kedatangan Jokowi langsung disambut ribuan warga yang tengah berbelanja. Jokowi langsung dikerumuni warga yang ingin bersalaman atau berswafoto bersama.

Saat mendatangi salah satu pedagang, Jokowi turut membeli jajanan es kopi susu, rujak buah, serta keripik pisang yang dijajakan. Jokowi juga mentraktir sejumlah anak-anak.

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Kegiatan ini merupakan bagian dukungan Jokowi terhadap UMKM. Acara yang berlangsung di Lapangan Kecamatan Kotagajah ini juga diwarnai dengan penyampaian aspirasi perbaikan jalan dari warga setempat.

Sebelumnya, Jokowi juga mengunjungi Kawasan Sentra UMKM Maliosewu di Pekon Bulukarto, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Sabtu ( 27/6). Ratusan stan kuliner berjejer rapi di sepanjang kawasan Maliosewu.

Suasana bertambah ramai ketika Jokowi tiba di lokasi Maliosewu. Warga yang datang dari berbagai wilayah sekitar berebut meminta swafoto atau sekadar bersalaman dengan Jokowi.

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Lapak para pemilik UMKM didominasi aneka makanan dan jajanan khas daerah. Menariknya, Jokowi sempat jajan es teh manis dan sosis bakar.

Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali, Ketua DPW PSI Lampung Achmad Ridho Julian, jajaran pengurus DPP PSI lainnya, dan Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas, hadir menemani Jokowi.

Jokowi juga mengunjungi Kawasan Sentra UMKM Maliosewu di Pekon Bulukarto, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu

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TAGS   Jokowi  UMKM  PSI  Bandar Lampung 
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