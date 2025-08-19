Kunjungi SMAN 3 Jakarta, Raffi Ahmad Kenang Momen Ini

jpnn.com, JAKARTA - Pembawa acara Raffi Ahmad mengunjungi SMA Negeri 3 Jakarta, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Selasa (19/8) siang.

Kedatangannya itu dalam rangka persiapan Reuni Akbar lintas generasi bertajuk Seikat (Selebrasi Ikatan Keluarga Alumni Teladan) yang bakal digelar di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (24/8).

"hari ini sama bapak kepala sekolah SMA 3, Pak Boy Thohir, jadi memang kami mau mensosialisasikan, mengajak, jadi diketuai sama Boy Thohir," ujar Raffi Ahmad.

"Nanti juga ada Bu Titiek Soeharto, jadi, kami mau napak tilas, karena nanti insyaallah 24 Agustus akan ada reuni akbar, kira-kira di Senayan, sekarang sih sudah 3.000-an yang daftar," sambungnya.

Dalam kesempatan yang sama, suami Nagita Slavina itu juga mengenang saat dirinya duduk di bangku sekolah menengah atas (SMA).

Dia mengatakan, dirinya hanya sempat bersekolah di SMAN 3 selama kelas 10 saja.

Kala itu, Raffi Ahmad tinggal di sebuah indekos dekat sekolah, agar tak telat.

"Saya di SMAN 3 kelas 1, jadi waktu itu kan dari Bandung, saya sudah syuting dari SMP di Jakarta, jadi ya sudah deh pindah ke SMA di Jakarta, masuk lah di SMAN 3," kata pria 38 tahun tersebut.