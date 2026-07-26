Kunjungi SSB di Mataram, Presiden PKS Ungkit Pemerataan Kualitas Pembinaan

jpnn.com, MATARAM - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf demi memperingati Hari Anak Nasional (HAN), mengunjungi sebuah Sekolah Sepak Bola (SSB) Garuda Muda Mataram di Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (23/7) kemarin.

Bang Jamil sapaan Almuzzammil Yusuf dalam kunjungan itu mengajak anak-anak menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup.

Bang Jamil mengatakan beberapa manfaat diterima seseorang dengan berolahraga, yakni tubuh sehat dan mengajarkan sportivitas.

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"Olahraga itu punya empat manfaat besar. Pertama, untuk kesehatan. Kedua, mengisi waktu luang secara positif. Ketiga, mendidik sportivitas sejak dini. Keempat, untuk prestasi, karena dari sinilah bakat-bakat istimewa di daerah bisa kita temukan dan kembangkan," ujar dia kepada awak media, Sabtu (25/7).

Bang Jamil mengatakan manfaat olahraga ini sering luput dari perhatian, padahal berdampak besar bagi tumbuh kembang anak.

Legislator DPR RI itu menuturkan anak yang sehari-hari sibuk berlatih dan bertanding tidak akan punya waktu dan celah terjerumus ke pergaulan yang salah, apalagi narkoba.

"Ya, di lapangan, mereka juga belajar sportivitas, menang dengan rendah hati, kalah dengan kepala tegak. Itu bekal karakter yang jauh lebih penting dari sekadar skor pertandingan," kata Bang Jamil.

Dia di sisi lain menegaskan manajemen talenta olahraga nasional seharusnya tidak boleh berpusat hanya di kota besar.