Kunjungi TASPEN, Benchmark Bank Kalsel Pelajari Tata Kelola Kearsipan

jpnn.com, JAKARTA - PT TASPEN (Persero) menerima kunjungan benchmark penyelenggaraan kearsipan dari Bank Kalsel, Kamis (22/1).

Kegiatan ini merupakan upaya berbagi pengetahuan dan praktik terbaik dalam tata kelola kearsipan.

Delegasi diterima secara langsung oleh Kepala Unit Kearsipan sekaligus Corporate Communication & Media Relations TASPEN Rizky Bachrudin.

Corporate Secretary TASPEN Henra menyampaikan manajemen kearsipan bukan sekadar penyimpanan dokumen, melainkan fondasi utama dalam menjaga akuntabilitas dan keberlanjutan korporasi.

Kegiatan yang menjadi bagian dari komitmen bersama ini untuk memperkuat sinergi antarinstansi dalam mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang tertata, aman, dan berkelanjutan.

"Melalui kolaborasi ini, TASPEN berkomitmen membagikan pengalaman dalam mengelola arsip yang tidak hanya sekadar tersimpan, tapi juga mudah diakses dan terlindungi keamanannya sesuai standar Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)," kata Henra dalam keterangannya, Kamis (29/1).

Dalam kunjungan tersebut, delegasi Bank Kalsel mendalami terkait siklus hidup arsip di TASPEN, mulai dari tahap penciptaan arsip hingga penyusutan arsip, penggunaan tanda tangan elektronik (TTE) pada tata naskah dinas, dan proses perekaman atau alih media digital untuk penunjang layanan operasional.

Selain diskusi mengenai sistem dan kebijakan, tim Bank Kalsel juga meninjau langsung Record Center yang mengelola berbagai jenis aset informasi, mulai dari dokumen fisik, cetak biru (blueprint) dan jenis arsip lainnya.