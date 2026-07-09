Kunker BKSAP Ke Kota Malang, Habib Aboe Dorong Diplomasi Akademik & Ekonomi Kreatif

jpnn.com - MALANG - Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong Pemerintah Kota Malang, Jawa Timur, mengoptimalkan seluruh potensi lokalnya agar dapat bersaing di kancah global.

Anggota BKSAP DPR Habib Aboe Bakar Al Habsyi memberi apresiasi tinggi terhadap perkembangan pesat Kota Malang.

Menurut Habib Aboe, karakteristik Malang sangat kuat, baik sebagai pusat pendidikan, kota kreatif, maupun destinasi wisata unggulan di Jawa Timur.

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"Pertama-tama saya ingin menyampaikan apresiasi atas perkembangan Kota Malang yang makin dikenal sebagai kota pendidikan, kota kreatif, sekaligus salah satu destinasi wisata unggulan di Jawa Timur," katanya.

Habib Aboe menyampaikan itu saat BKSAP DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Malang. Kunker itu mengusung tema "Peran Diplomasi DPR RI untuk Pembangunan Kota Malang: Sinergi dan Kolaborasi”.

Menurut Habib Aboe, bahwa keberadaan universitas besar, seperti Universitas Brawijaya dan Universitas Muhammadiyah Malang, hingga destinasi ikonik, antara lain, Kampung Warna-Warni Jodipan dan Kampung Biru Arema, merupakan modal besar yang harus dibawa ke tingkat internasional. "Menurut saya, seluruh potensi tersebut layak diposisikan bukan hanya sebagai aset daerah, tetapi juga sebagai aset diplomasi," ungkapnya.

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Dia juga meyoroti pentingnya pemanfaatan jejaring internasional oleh Pemkot Malang, khususnya di sektor pendidikan. Dengan puluhan ribu mahasiswa yang menimba ilmu di Malang, termasuk dari mancanegara, kota ini memiliki modal besar membangun academic diplomacy.

"Kerja sama dengan universitas luar negeri, pusat riset internasional, inkubator bisnis global, maupun pertukaran mahasiswa dapat menjadi pintu masuk bagi investasi, inovasi, dan pengembangan sumber daya manusia," jelasnya.